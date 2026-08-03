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Στο σπίτι του επέστρεψε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο την περασμένη Πέμπτη δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο, σε παρκάκι έξω από ταβέρνα, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης: Το παιδί νοσηλευόταν στο «Γ. Γεννηματάς» και σήμερα πήρε εξιτήριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ζώο της επιτέθηκε- εικάζεται ότι ήταν λύκος- ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα για την απώθηση άγριων ζώων.

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Ο δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα από το ύφασμα των ρούχων του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωμο ζώο ήταν τσακάλι.

Την ίδια ώρα, αγέλη με τσακάλια εντοπίστηκε από υπαλλήλους εταιρίας φύλαξης -όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι-και σε περιοχή της Θέρμης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews