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Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένα 4χρονο κοριτσάκι στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχτηκε άγρια επίθεση από τσακάλι το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το παιδάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

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Οι γονείς του παιδιού αλλά και θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο. Από την επίθεση το παιδάκι φέρει τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, ενώ το 4χρονο παιδάκι διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».