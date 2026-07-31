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Ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια συγκροτήματα στάθμευσης που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για τη Θεσσαλονίκη μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, φιλοδοξώντας να δώσει ουσιαστική ανάσα στο χρόνιο πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Το νέο πάρκινγκ, που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης της ΔΕΘ-HELEXPO, θα διαθέτει συνολικά 1.064 θέσεις στάθμευσης και θα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου έργου που θα αλλάξει την εικόνα της συμπρωτεύουσας έως το 2030.

Το parking των 1.064 θέσεων

Η κατασκευή του νέου χώρου στάθμευσης εντάσσεται στη συνολική αναμόρφωση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 420 θέσεις θα δημιουργηθούν κάτω από το ανακαινισμένο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ενώ οι υπόλοιπες θα αναπτυχθούν κάτω από τα νέα εκθεσιακά κτίρια Hall 1 και Hall 2, δημιουργώντας ένα ενιαίο υπόγειο συγκρότημα που θα εξυπηρετεί επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής.

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Η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ

Το έργο έχει ήδη εισέλθει στη διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνει, εκτός από το νέο parking, την κατασκευή δύο σύγχρονων εκθεσιακών κτιρίων, την πλήρη ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», εκτεταμένες κατεδαφίσεις και τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων. Στόχος είναι η αναβάθμιση της περιοχής με νέες δημόσιες υποδομές και σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εκθεσιακού και συνεδριακού προορισμού.

Χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση

Η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη λειτουργία της ΔΕΘ. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, με συνολικό προϋπολογισμό 204,6 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα γίνει προς το τέλος του 2026, ενώ η ολοκλήρωση της συνολικής ανάπλασης προβλέπεται έως το 2030, με τμηματική παράδοση των επιμέρους έργων.