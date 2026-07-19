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Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες σε όσους σταθμεύουν παράνομα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η παράνομη στάθμευση σε δρόμους υψηλής ταχύτητας εμποδίζει την κυκλοφορία και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης στις παραλίες δυσχεραίνει τους οδηγούς, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία υποδομών για την αποτελεσματική αποσυμφόρηση των δρόμων και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

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Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και χιλιάδες πολίτες να αναζητούν λίγες ώρες δροσιάς στις παραλίες, η Τροχαία εντείνει τους ελέγχους κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Αττικής. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους αφήνουν το αυτοκίνητό τους πάνω στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος ή στην Αθηνών – Σουνίου, όταν η στάθμευση παρεμποδίζει την κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής ταχύτητας. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται και από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Ωστόσο, εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση που συχνά δεν αναδεικνύεται. Άλλο πράγμα είναι η στάθμευση πάνω σε μια κεντρική αρτηρία, όπως η λεωφόρος Ποσειδώνος, όπου κινούνται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα, λεωφορεία, δίκυκλα και οχήματα έκτακτης ανάγκης, και άλλο ένας μικρός παραλιακός δρόμος σε μια τουριστική περιοχή ή σε μια απομονωμένη ακτή, όπου η κυκλοφορία είναι περιορισμένη.

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Στις μεγάλες λεωφόρους δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής. Ένα σταθμευμένο όχημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα ή να εμποδίσει τη διέλευση ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού οχήματος. Εκεί η αυστηρή εφαρμογή του ΚΟΚ είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Από την άλλη πλευρά, όμως, το κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο στην επιβολή προστίμων. Σε πολλές από τις δημοφιλέστερες παραλίες της χώρας οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα: δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι στάθμευσης ή οι διαθέσιμες θέσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με την επισκεψιμότητα.

Η δημιουργία δημοτικών ή κοινόχρηστων πάρκινγκ, ακόμη και με ένα συμβολικό αντίτιμο της τάξης των 2 ευρώ, θα αποτελούσε μια ουσιαστική λύση. Θα αποσυμφόριζε τους δρόμους, θα βελτίωνε την οδική ασφάλεια και θα περιόριζε την παραβατικότητα χωρίς να ταλαιπωρεί τους πολίτες που απλώς θέλουν να απολαύσουν μια ημέρα στη θάλασσα. Γιατί μέσα σε όλα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, τα αυτοκίνητα φτάνουνε μέχρι τις ξαπλώστρες των λουόμενων.

Η οδική ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται μόνο με αυστηρότερα πρόστιμα. Επιτυγχάνεται όταν οι κανόνες συνοδεύονται από σωστό σχεδιασμό, επαρκείς υποδομές και ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις για τους οδηγούς.