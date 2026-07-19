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Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα. Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Σελίνια. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα.

Στη συνέχεια εστάλη δεύτερο μήνυμα ώστε να κατευθυνθούν προς την παραλία της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες, οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών στην ευρύτερη περιοχή.