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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου σε δασική περιοχή στα Πολιτικά Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εναέρια μέσα, συγκεκριμένα τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026