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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην Εύβοια σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ακτή Νηρέως, έξω από το Αλιβέρι στην Εύβοια και καίει χαμηλή βλάστηση.

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Άμεσα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς μιλώντας στο evima δήλωσε: « Έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό ακτή Νηρέως και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου».