Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό θαλάσσιο πλάσμα έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά της παραλίας Αλμυροποτάμου στην Εύβοια, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό στους λουόμενους αλλά και στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για το γνωστό ως χταπόδι «Σεντόνι», ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει τόσο για το μεγάλο μέγεθός του όσο και για τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του. Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα δημιουργεί την εντυπωσιακή εικόνα ενός απλωμένου σεντονιού όταν το ζώο κινείται μέσα στο νερό.

Advertisement

Advertisement

Το θαλάσσιο αυτό πλάσμα εντοπίστηκε σε ελάχιστη απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία. Λουόμενοι κατέγραψαν σε βίντεο και φωτογραφίες την παρουσία του, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθός του αλλά και τη χαρακτηριστική μορφή του, η οποία σπάνια γίνεται ορατή τόσο κοντά στην ακτογραμμή.

Το συγκεκριμένο είδος χταποδιού ζει συνήθως σε μεγαλύτερα βάθη και η εμφάνισή του σε ρηχά νερά θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία του στην παραλία του Αλμυροποτάμου αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό περιστατικό για την περιοχή.