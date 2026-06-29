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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Νότιας Εύβοιας, όπου ένας 48χρονος ρασοφόρος, ο οποίος πλασάρεται ως μοναχός και κάνει βίντεο στο YouTube, πραγματοποιώντας αγιασμό και… εξορκισμό σε λαγοκέφαλο που εμφανίστηκε, μπροστά στα μάτια λουομένων.

Άνδρας με ράσα έκανε «εξορκισμό» σε επικίνδυνο ψάρι και επιτέθηκε σε μητέρα

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, όλα ξεκίνησαν όταν ο ρασοφόρος, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπιζε αρκετά θέματα με τη δικαιοσύνη, τέλεσε αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της.

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Μετά τον… εξορκισμό ο ρασοφόρος προέτρεψε την 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει τον λαγοκέφαλο λέγοντας της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο».

Η μητέρα της 12χρονης αντέδρασε έντονα στην προτροπή προς το παιδί της και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο.

Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 48χρονος άρπαξε το κινητό από τα χέρια της γυναίκας και το πέταξε μακριά. Όταν εκείνη τον ενημέρωσε ότι θα καλέσει την Αστυνομία, φέρεται να της επιτέθηκε λεκτικά, εκτοξεύοντας ύβρεις μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Παράλληλα, κληρικοί στην Εύβοια και την Αθήνα προετοιμάζουν δεήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ξενικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος ψαριού, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη και η παρουσία του στις ελληνικές ακτές έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία σε ψαράδες και λουόμενους.