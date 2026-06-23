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45χρονος άνδρας φέρεται να έχει ταμπουρωθεί στο χωριό Ασμίνιο στην Εύβοια μέσα στο σπίτι του, έχοντας βάλει φωτιά στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η φωτιά ξέσπασε στην αυλή της κατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επεμβαίνει και να καταφέρνει να τη θέσει υπό έλεγχο.

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Ο άνδρας, ωστόσο, παρέμεινε μέσα στο σπίτι και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει αυτοτραυματιστεί, ενώ αρνείται να βγει παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών που βρίσκονται στο σημείο.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να τον πείσουν να παραδοθεί, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 45χρονος φέρεται να απειλεί όσους βρίσκονται γύρω από την κατοικία.