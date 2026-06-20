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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροποτάμου και των Μεσοχωρίων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση κατάσβεσης γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το eviaonline.gr τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υδροληψία από την Κάρυστο και αναγκάζονται να μετακινούνται προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας τον χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.

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Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Μεσοχωρίων και των Ραπταίων, με σύσταση να απομακρυνθούν προς τα Στύρα για λόγους ασφαλείας, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 6 αεροπλάνα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματά έργου καθώς και εθελοντές.