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Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά ανατολικά της Γαύδου και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρητη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο οι σεισμοί σημειώθηκαν στις 12.31 και 12.37 στη θαλάσσια περιοχή 7 και 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου και είχαν εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα.

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Αυτήν την ώρα πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ έκλεισε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς.

Κατά την εκδήλωση των σεισμών ήταν στο φαράγγι 566 επισκέπτες αλλά το προσωπικό αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα. Αμέσως γύρισε πίσω όσους επισκέπτες είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο, περίπου 100 στον αριθμό, ενώ τους υπόλοιπους που βρισκόταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς, με την καθοδήγηση των υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, τους οδηγούν προς τη νότια έξοδο αυτήν της Αγίας Ρουμέλης.