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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού τυχόν αγνοουμένων μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης.

Η ανατροπή της λέμβου συνέβη στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

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Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 48 μετανάστες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή νότια/νοτιοδυτικά της Γαύδου, από σκάφος του Λιμενικού, τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και πλοίου της FRONTEX. Για 39 από τα άτομα που διασώθηκαν επιχείρησε σκάφος της Λιβυκής Ακτοφυλακής.