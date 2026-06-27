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Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 2 μποφόρ.