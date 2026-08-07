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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου σε δασική περιοχή του Ολύμπου, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η Υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:40 και στο σημείο επιχειρούν συνολικά 15 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

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Λόγω της δύσκολης μορφολογίας της περιοχής, οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο σημείο με εναέρια μέσα, προκειμένου να καταφέρουν να προσεγγίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο, καθώς η πρόσβαση στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά είναι εξαιρετικά δύσκολη.