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Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός του σε φαράγγι στον Όλυμπο, στη θέση Κόκκινος Βράχος.

Ο άνδρας από την Αμαλιάδα συναντήθηκε με 2 φίλους του από τη Θεσσαλονίκη στην Πιερία και μαζί σκαρφάλωσαν στον Όλυμπο.

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Αναρριχήθηκαν μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά, στα 650 μέτρα υψόμετρο. Εκεί δημιουργείται ένας από τους πιο ωραίους φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, οι οποίοι καταλήγουν σε μια βάθρα. Σ’ αυτή τη βάθρα βούτηξε ο 32χρονος και με το που έπεσε στα νερά, φέρεται να έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε άνδρας από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» Ολύμπου σε σημείο απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες. August 2, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (2/8). Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112, ενημερώθηκε αμέσως η Πυροσβεστική και 14 πυροσβέστες μετά από περίπου 2 ώρες πεζοπορία έφτασαν στο δύσβατο σημείο, εντόπισαν τον 32χρονο, τον ανέσυραν από τη βάθρα και τον παρέδωσαν στις 7 το απόγευμα στους διασώστες του ΕΚΑΒ.



Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, από τα αποτελέσματα της οποίας θα διαπιστωθούν και τυπικά τα ακριβή αίτια του θανάτου.