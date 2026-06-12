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Με την έναρξη του καλοκαιριού, τα πανηγύρια επιστρέφουν δυναμικά στην ελληνική περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές κεφιού αλλά και περιστατικά που δύσκολα περνούν απαρατήρητα.

Ένα τέτοιο στιγμιότυπο από πανηγύρι πολιτιστικού συλλόγου στην Εύβοια έχει γίνει τις τελευταίες ώρες viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος αντιδράσεων.

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Στο βίντεο διακρίνεται η ορχήστρα και ο τραγουδιστής να ερμηνεύουν νησιώτικα τραγούδια, ενώ οι παρευρισκόμενοι διασκεδάζουν και χορεύουν μπροστά από τη σκηνή. Κάποια στιγμή, ένας άνδρας αποφασίζει να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, ανεβαίνοντας στη μεταλλική κατασκευή της σκηνής.

Στη συνέχεια αρχίζει να πραγματοποιεί «γυμναστικές επιδείξεις» πάνω από τα κεφάλια των μουσικών και του κοινού, κρεμασμένος από τα σίδερα σαν να βρίσκεται σε μονόζυγο.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Instagram με τη λεζάντα «δυσκόλεψαν τα πανηγύρια» και γρήγορα απέκτησε μεγάλη απήχηση, προκαλώντας εκατοντάδες χιουμοριστικά σχόλια.

Οι χρήστες του διαδικτύου σχολιάζουν τόσο την ψύχραιμη αντίδραση του τραγουδιστή και των θαμώνων όσο και την εξαιρετική φυσική κατάσταση του αυτοσχέδιου «αθλητή». Δεν λείπουν πάντως και εκείνοι που αναρωτιούνται κατά πόσο βρισκόταν σε πλήρη πνευματική εγρήγορση τη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στο συγκεκριμένο εγχείρημα.