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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι της Εύβοιας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία όμως τέθηκε πολύ σύντομα υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 54 πυροσβέστες, μαζί με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος του 20ού Συντάγματος Επείγουσας Ανάγκης, καθώς και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχεται επίσης υποστήριξη από βυτιοφόρα υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. June 27, 2026

Πυρκαγιά και στην Άρτα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στη θέση «Κεραίες» στη Βλαχέρνα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ στο έργο της κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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Μέχρι στιγμής, από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Κεραίες στα Βλαχερνά Άρτας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement June 27, 2026