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Στη Νέα Υόρκη για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα όλων των φιλάθλων το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00).

Το αστρονομικό ποσό που θα εισπράξει η ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να διεκδικήσουν εκατομμύρια ευρώ με τη FIFA να μοιράζει υπέρογκα ποσά στις ομάδες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Η νικήτρια του τελικού θα λάβει 37.100.000 ευρώ και η φιναλίστ 24.500.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον μικρό τελικό η Αγγλία που βγήκε 3η πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.

Τεράστια οικονομική επιτυχία της FIFA

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η FIFA πανηγυρίζει, καθώς τα έσοδά της αγγίζουν τα 13 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των περίπου 9,5 δισ. ευρώ που είχε θέσει πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενημέρωσε σχετικά τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη το Σάββατο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων προήλθε από τις πωλήσεις εισιτηρίων και τα πακέτα φιλοξενίας (hospitality), καθώς και από τη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων.