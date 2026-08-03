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Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επτά άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν στο Γκελεντζίκ, τουριστικό προορισμό στη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο ουκρανικής επίθεσης με drone, για την οποία υποστήριξε ότι ήταν εσκεμμένη επίθεση σε αμάχους.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πέφτει σε παραλία κοντά στο Γκελεντζίκ και να ακολουθείται από δυνατή έκρηξη. Ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, κυβερνήτης του Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Γκελεντζίκ, χαρακτήρισε το συμβάν τραγωδία και «εσκεμμένη επίθεση από το καθεστώς του Κιέβου προς τον άμαχο πληθυσμό, που δεν έχει καμία σύνδεση με στρατιωτικές υποδομές».

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Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 21 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, και 9 ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία για τρομοκρατία.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει στόχους στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, με χιλιάδες Ουκρανούς αμάχους να έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις. Η Ουκρανία εξαπολύει πλήγματα μακράς εμβέλειας βαθιά μέσα στη Ρωσία, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες e-commerce, με σκοπό, όπως υποστηρίζει, να κάνει τους Ρώσους να νιώσουν το κόστος του πολέμου.

Με πληροφορίες από Reuters