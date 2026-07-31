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Αμερικανικό μαχητικό F-35 συνετρίβη σε βάση των Πεζοναυτών στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ την Παρασκευή: Εκπρόσωπος του Σώματος Πεζοναυτών είπε ότι ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, εντοπίστηκε και μεταφερόταν σε νοσοκομείο.

Η αεροπορική βάση Μιραμάρ είναι περίπου 10 μίλια βόρεια του Σαν Ντιέγκο και στεγάζει πάνω από 15.000 Πεζοναύτες, ναύτες και πολίτες.

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JUST IN: An F-35 caught fire after a mishap at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego on Friday morning. Emergency crews responded to heavy smoke around 10 a.m. Cause under investigation.



– FOX 5 pic.twitter.com/oDthXqbQRf — Open Source Intel (@Osint613) July 31, 2026