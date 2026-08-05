Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κεντρική Ευρώπη αντιμετωπίζει ακραίο καύσωνα και εκτεταμένη ξηρασία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ποτάμιες μεταφορές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αυστρία κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας 41,2 βαθμών Κελσίου, ενώ πολλές χώρες βιώνουν το θερμότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών.

Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων εντείνουν τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλη την ήπειρο.

Οι χαμηλές στάθμες των υδάτων σε ποταμούς όπως ο Ρήνος και ο Δούναβης αναγκάζουν τους πυρηνικούς σταθμούς σε περιορισμό της παραγωγής τους.

Οι αρχές σε διάφορα κράτη λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας.

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Σε συναγερμό βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασίων, που έχουν προκαλέσει μεγάλης έκτασης ξηρασία, η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις στις μεταφορές μέσω των ποταμών αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η Αυστρία, βιώνει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,2°C στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να λιώνουν οι παγετώνες.

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Η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria ανέφερε ότι το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις χθες, με 41°C που καταγράφηκαν στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ, με τη χώρα να βιώνει ήδη έναν Ιούλιο εξαιρετικά ζεστό και ξηρό, με γενικευμένη ξηρασία και ανομβρία.

Οι εμπορικοί δρόμοι της Βιέννης είναι άδειοι την ημέρα και τα μαγαζιά παραμένουν κλειστά μέχρι το απόγευμα, όπου ανοίγουν όταν πέφτει ο ήλιος και η θερμοκρασία.

Η Αυστρία, όπως και η Γερμανία, η Πολλωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σερβία και πολλές ακόμη χώρες βιώνουν φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο και Ιούλιο, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.

A crippling drought sweeping across #Europe has pushed major continental rivers including the #Rhine and #Danube to historic lows, crippling inland freight shipping, forcing nuclear plant shutdowns and weakening the #Netherlands' vital flood barrier dikes, while fuelling… pic.twitter.com/OFusgruRcD — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 2, 2026

Οι φωτιές σε Γαλλία, Ελλάδα και ισπανία αλλά και η ξηρασία έως και στη Βρετανία έχουν μετατρέψει την Ευρώπη σε «Αφρική».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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Κλείνουν οι πυρηνικοί σταθμοί

Ο πυρηνικός σταθμός του Κορσκ στη Σλοβενία θα μειώσει την παραγωγή του στο 80% λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού και των υψηλών θερμοκρασιών στον ποταμό Σάβo και θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις εάν χρειαστεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Παρόμοια απόφαση έχουν λάβει οι κυβερνήσεις στην Ουγγαρία και την Σερβία καθώς η ζέστη και η ξηρασία έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού σε Ρήνο και Δούναβη και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ρουμανία ανατίναξε έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή νερού από τον Δούναβη προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της που είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη του, καθώς η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι μπορεί να είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό.

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