«Κεραυνοβόλα επέλαση» καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται σήμερα Παρασκευή, με πολλές περιοχές της χώρας να διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας- Διαποντίων Νήσων- Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για σήμερα Παρασκευή, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορίας 4) προβλέπεται σε Αττική και Κύθηρα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Μαγνησία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, περιοχές της Εύβοιας, της Λάρισας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας και τα Χανιά. Υψηλός είναι ο κίνδυνος (3) σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Για Σάββατο – Κυριακή

Σάββατο: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά καιβόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότεκυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατάτόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικάμέχρι 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά καιβόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δενθα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θασημειωθούν τοπικοί όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίοέως και 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.