Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε τροχαίο, όταν τον παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο στους Αγίους Αναργύρους.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:20, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού, όταν μια 28χρονη γυναίκα, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητό της, παρέσυρε τον 76χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Advertisement

Advertisement

Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 28χρονη οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε αλκοολομέτρηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αιμοληψία, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η 28χρονη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.