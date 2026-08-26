Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8).
Όπως μεταφέρει το thestival.gr, ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Ένα ΙΧ που ακολουθούσε και στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός τους προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι τρεις ηλικιωμένοι αλλά και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.