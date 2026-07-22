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Οργανώσεις ηλικιωμένων αντιδρούν έντονα στο μέτρο, καταγγέλλοντας ηλικιακές διακρίσεις και έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την αποτροπή της ψήφισης της νέας νομοθεσίας.

Οι αρχές υποστηρίζουν την ανάγκη αλλαγών λόγω της αύξησης των ηλικιωμένων οδηγών και των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες άνω των 70 ετών διαθέτουν άδεια οδήγησης, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν σημαντική άνοδο του αριθμού τους την τελευταία δεκαετία.

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Οι αλλαγές στη διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης για τους ηλικιωμένους οδηγούς βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς νέα νομοθετική πρόταση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις.

Το τελευταίο διάστημα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προωθούν πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αλλαγές τόσο στη διαδικασία απόκτησης όσο και στην ανανέωση των αδειών οδήγησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή οδήγηση.

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Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου η κυβέρνηση εξετάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την πρόταση που συζητείται στο βρετανικό κοινοβούλιο, οι οδηγοί ηλικίας άνω των 70 ετών θα πρέπει, κατά την ανανέωση της άδειάς τους, να προσκομίζουν υποχρεωτικά πιστοποιημένο τεστ όρασης.

Η συγκεκριμένη απαίτηση προστίθεται στις ήδη ισχύουσες υποχρεώσεις για τους οδηγούς αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Σήμερα, όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε τρία χρόνια και δηλώνουν τυχόν σοβαρά προβλήματα υγείας που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητά τους να οδηγούν, χωρίς όμως να απαιτείται η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

Η απάντηση των ηλικιωμένων

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν ηλικιωμένους οδηγούς. Οι οργανώσεις αυτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μέτρο που εισάγει ηλικιακές διακρίσεις, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα όρασης δεν εμφανίζονται αποκλειστικά μετά τα 70 χρόνια, αλλά μπορούν να επηρεάσουν οδηγούς κάθε ηλικίας. Για τον λόγο αυτό θεωρούν άδικη τη στοχευμένη εφαρμογή του μέτρου μόνο στους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς.

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εκστρατεία συλλογής υπογραφών με στόχο να αποτραπεί η ψήφιση της νέας νομοθεσίας. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.350 υπογραφές, με την πρωτοβουλία να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.

Βάσει της ισχύουσας βρετανικής νομοθεσίας, εάν μια τέτοια αναφορά συγκεντρώσει περισσότερες από 10.000 υπογραφές, η κυβέρνηση υποχρεούται να δώσει επίσημη απάντηση. Αν ο αριθμός των υπογραφών ξεπεράσει τις 100.000, τότε το θέμα οδηγείται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη νομοθεσία επιδιώκει να εξισορροπήσει την ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων οδηγών. Ως επιχείρημα επικαλείται τη σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού των ηλικιωμέΟι αλλαγές στη διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης για τους ηλικιωμένους οδηγούς βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς νέα νομοθετική πρόταση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις.

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Τι λένε τα νούμερα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Μάιο του 2025 ο αριθμός των κατόχων άδειας οδήγησης ηλικίας 70 ετών και άνω αυξήθηκε κατά περίπου 60%. Σήμερα περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας διαθέτουν πλήρη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ενώ σχεδόν δύο εκατομμύρια ανανεώνουν την άδειά τους κάθε χρόνο.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια δείχνουν ότι μόνο μέσα στο 2024 συνολικά 1.224 οδηγοί ηλικίας άνω των 70 ετών έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα. Επιπλέον, οι οδηγοί αυτής της ηλικιακής ομάδας αντιστοιχούσαν περίπου στο 24% όλων των οδηγών αυτοκινήτων που σκοτώθηκαν μέσα στη χρονιά, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου για την ανανέωση των αδειών οδήγησης.νων οδηγών όσο και των σοβαρών τροχαίων περιστατικών στα οποία εμπλέκονται.

Με πληροφορίες από Expert

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