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Στην συγκρότηση της κυβέρνησής του προχωρά ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, διορίζοντας τον Τζον Χέιλι ως νέο υπουργό Οικονομικών. Στενοί συνεργάτες του απερχόμενου, Κιρ Στάρμερ, είδαν την πόρτα της εξόδου από το νέο υπουργικό συμβούλιο.

Όσα γνωρίζουμε για τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου:

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Υπουργός Οικονομικών: Τζον Χέιλι

Υπουργός Εσωτερικών: Σαμπάνα Μαχμούντ

Υπουργός Εξωτερικών: Εντ Μίλιμπαντ

Πρώτη υπουργός Επικρατείας και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Λουίζ Χέιγκ

Ο 66χρονος Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν διέθετε επαρκείς πόρους για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, αφήνοντας –όπως υποστήριζε– τη χώρα εκτεθειμένη απέναντι στις αυξανόμενες διεθνείς προκλήσεις.

Αν και δεν συγκαταλεγόταν στα επικρατέστερα ονόματα για το κορυφαίο οικονομικό χαρτοφυλάκιο, ο Χίλι διαθέτει σχετική εμπειρία, καθώς είχε διατελέσει υφυπουργός Οικονομικών την περίοδο 2002-2007. Βασική του αποστολή θα είναι η εξεύρεση πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με έμφαση στην άμυνα.

Την ίδια ώρα, ο Εντ Μίλιμπαντ, πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος (2010-2015) και έως σήμερα υπουργός Ενέργειας, αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Στο υπουργείο Εσωτερικών παραμένει η Σαμπάνα Μαχμούντ, η οποία διατηρεί τη θέση της στη νέα κυβέρνηση. Η Μαχμούντ έχει συνδέσει τη θητεία της με τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, πολιτική που αναμένεται να συνεχιστεί και υπό τον νέο πρωθυπουργό.