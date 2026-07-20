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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε σήμερα τα καθηκοντά του, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

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Ο πρόεδρος Τραμπ τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα.

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ να επισκεφθεί αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ