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Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει εκφράσει στο παρελθόν δημόσια τη στήριξή του για την άνευ όρων επιστροφή των αρχαίων έργων στην Ελλάδα.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Μπέρναμ θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιστροφή τους, καθώς προηγούμενες κυβερνήσεις απέδιδαν το ζήτημα στη δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.

Η ελληνική πλευρά επιμένει στην οριστική επιστροφή ολόκληρης της συλλογής, απορρίπτοντας προτάσεις για δανεισμό των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει την περίπτωση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος άλλαξε στάση στο συγκεκριμένο θέμα μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών του καθηκόντων.

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Η ανάληψη της βρετανικής πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ αποτελεί λόγο αισιοδοξίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Για όποιον ελπίζει ότι η Βρετανία θα επιστρέψει κάποια μέρα τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ αποτελεί λόγο αισιοδοξίας. Αυτό τονίζουν οι New York Times, παρουσιάζοντας αναλυτικά το σκεπτικό τους.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζει -εδώ και χρόνια- την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, γνωστών και ως Ελγίνεια, στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά κοσμούσαν κάποτε τον αρχαίο ναό στην Ακρόπολη της Αθήνας, όμως εδώ και πολλές δεκαετίες εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Andy Burnham Backs Return of the Parthenon Marbles to Greece https://t.co/p0ljrlzLNm

Andy Burnham will become the first serving British Prime Minister with a publicly documented and record of supporting the return of the Parthenon Marbles to Greece @andyburnham @britishmuseum pic.twitter.com/EiCXbzzsvp July 20, 2026

Η ανάρτηση του Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Επιστρέψτε τα, χωρίς όρους», είχε γράψει ο Βρετανός πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, στην Ελλάδα, η ανάληψη των καθηκόντων του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Το Σάββατο, η εφημερίδα «Τα Νέα» δημοσίευσε εκτενές άρθρο, υπενθυμίζοντας τις παλαιότερες δηλώσεις του υπέρ της επιστροφής των αρχαίων γλυπτών και θέτοντας το ερώτημα αν ο Μπέρναμ θα μπορούσε να εξελιχθεί στον «ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας μέχρι σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ».

Το κατά πόσο, όμως, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιστροφή των Γλυπτών παραμένει ασαφές. Οι προηγούμενες βρετανικές κυβερνήσεις υποστήριζαν επανειλημμένα ότι το ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου και όχι της κυβέρνησης, ενώ οι μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του μουσείου και του Έλληνα πρωθυπουργού για μια πιθανή συμφωνία έχουν προς το παρόν παγώσει.

Το Βρετανικό Μουσείο, μεταξύ άλλων, έχει προτείνει να επιστρέψει μέρος των Γλυπτών με τη μορφή δανεισμού. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποδεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον προβλέπεται η οριστική επιστροφή ολόκληρης της συλλογής.

Το παράδειγμα Μπόρις Τζόνσον

Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Μπέρναμ θα μπορούσε επίσης να αλλάξει στάση με την πάροδο του χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ως φοιτητής υποστήριζε την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, αλλά όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία επέμεινε ότι πρέπει να παραμείνουν στη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής, τα υπουργεία Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βρετανίας δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των New York Times για σχολιασμό επί του θέματος.