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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 21:00, στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο, όταν δίκυκλο φέρεται να παρέσυρε γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, η γυναίκα αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι το δίκυκλο κατευθυνόταν προς το μέρος τους και πρόλαβε να προστατεύσει το παιδί της, πριν η ίδια παρασυρθεί.

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Η γυναίκα, όπως και ο οδηγός του δικύκλου, μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και νοσηλεύονται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σοκαρισμένη η γυναίκα μετά το τροχαίο

Η γυναίκα φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στους ανθρώπους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν ανέφερε ότι στο παρελθόν έχει χάσει δύο δικούς της ανθρώπους σε τροχαία δυστυχήματα.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε σημείο όπου, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο φωτισμός παραμένει ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι κατά τις νυχτερινές ώρες.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια και ζητούν να υπάρξει παρέμβαση για τη βελτίωση του φωτισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.