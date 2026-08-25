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Σοβαρά τραυματισμένη κατέληξε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μια 38χρονη Γαλλίδα, η οποία θέλησε να δοκιμάσει την εμπειρία του kite surf στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 38χρονη έκανε kite surf, ωστόσο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται πως ισχυρή ριπή ανέμου σήκωσε τη γυναίκα στον αέρα και την έριξε αρχικά πάνω σε τοίχο. Στη συνέχεια, ο αέρας την παρέσυρε ξανά, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε ταράτσα.

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Στο σημείο, στην περιοχή της Αμμουδάρας, προκλήθηκε άμεσα κινητοποίηση. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η 38χρονη μεταφέρθηκε με κινητή μονάδα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο.