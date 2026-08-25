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Σε τραγωδία κατέληξε η νυχτερή βόλτα μιας παρέας πέντε νεαρών ατόμων που κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο στοιχίζοντας τη ζωή σε μια 17χρονη.

Η παρέα επέβαινε σε ένα κόκκινο τζιπ όταν υπό απροσδιόριστες συνθήκες βγήκε απο την πορεία του ανέβήκε στο πεζοδρόμιο και με μεγάλη σφοδρότητα προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Φυλής, στα Άνω Λιόσια.

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Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η κολώνα έπεσε ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν. Συγκεκριμένα το μπροστινό τμήμα του κόκκινου τζιπ διαλύθηκε, ενώ πλαστικά και άλλα τμήματα του οχήματος πετάχτηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.

Τα πέντε νεαρά άτομα εγκωλβίστηκαν στο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν από το όχημα.

Σε αυτό επέβαινε η 17χρονη κοπέλα που δυστυχώς απεβίωσε ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις νεαροί – άλλη μία 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός-μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρεις από αυτούς νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία εκτροπή και να εξακριβώσουν για ποιον λόγο ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ενώ φως στην υπόθεση θα ρίξουν και οι καταθέσεις των τεσσάρων επιζώντων.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο βρίσκεται σε εξέλιξη.