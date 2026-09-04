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Σε αδιέξοδο καταλήγει η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της σύγχρονης «Μήδειας» που σκότωσε τα τρία της παιδιά, καθώς οι ένορκοι αδυνατούν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, δηλαδή εάν η πρώην νοσηλεύτρια φέρει ποινική ευθύνη για τις πράξεις της ή αν έπασχε από σοβαρή ψυχική διαταραχή, όπως επιλόχεια κατάθλιψη.

Σε αδιέξοδο οι ένορκοι στη δίκη της σύγχρονης «Μήδειας»

Έπειτα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία και ένας δικαστής στη Μασαχουσέτη κήρυξε άκυρη την πολύκροτη δίκη. Ο δικαστής έκανε λόγο για κακοδικία (mistrial), ενδεχόμενο που προβλέπει ο ποινικός κώδικας της Πολιτείας.

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Η 36χρονη Κλάνσι κατηγορήθηκε για τρεις δολοφονίας εκ προθέσεως για τους θανάτους των παιδιών της: της Κόρα, 5 ετών, του Ντόουσον, 3 ετών, και του 8 μηνών Κάλαν.

BREAKING: With the jury still unable to come to a unanimous verdict, the judge in the Lindsay Clancy murder trial appeared ready to declare a mistrial. However, he granted defense attorney Kevin Reddington one hour to argue for a stay before that verdict is declared.… pic.twitter.com/8mdW6skfBb September 4, 2026

Δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα παιδιά της στο υπόγειο της οικογενειακής τους κατοικίας τον Ιανουάριο του 2023. Ωστόσο, ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς έπασχε από ψύχωση και κατά τη στιγμή των εγκλημάτων και της απόπειρας αυτοκτονίας της.

Οι ένορκοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να εξετάσουν ελαφρύτερες κατηγορίες, όπως φόνο δευτέρου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Τι μπορεί να γίνει μετά

Με την κήρυξη της κακοδικίας, η υπόθεση δεν κλείνει, καθώς οι κατηγορίες σε βάρος της Κλάνσι παραμένουν σε ισχύ, όπως αναφέρει η New York Post.

Μπορεί να ξεκινήσει νέα δίκη, καθώς οι εισαγγελείς έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν εκ νέου την υπόθεση σε δίκη με εντελώς νέο σώμα ενόρκων.

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Υπάρχει και το ενδεχόμενο του δικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή η εισαγγελία και η υπεράσπιση μπορούν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία παραδοχής ενοχής για μειωμένες κατηγορίες (π.χ. ανθρωποκτονία από αμέλεια).

Επιπλέον,αν και λιγότερο πιθανό, η εισαγγελία μπορεί να αποφασίσει να μην προχωρήσει σε νέα δίκη και να αποσύρει τις κατηγορίες, εξέλιξη την οποία αναμένεται να πιέσει η πλευρά της υπεράσπισης.

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