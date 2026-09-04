Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών παιδιών της βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο λόγω της αδυναμίας των ενόρκων να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για απομάκρυνση ενόρκου που φέρεται να μην τηρεί τις οδηγίες σχετικά με το κριτήριο της εύλογης αμφιβολίας.

Η κατηγορούμενη παραδέχεται τις πράξεις της, αλλά η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης, στερούμενη της απαιτούμενης ποινικής ευθύνης για τις ενέργειές της.

Το δικαστήριο θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις την Παρασκευή, ενώ σε περίπτωση διατήρησης του αδιεξόδου ενδέχεται να κηρυχθεί άκυρη η δίκη και να εξεταστεί η επανάληψή της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της 36χρονης μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ένορκοι εξακολουθούν να μην μπορούν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Μετά από περίπου 35 ώρες διαβουλεύσεων και σχεδόν έξι εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, το σώμα των 12 ενόρκων παραμένει διχασμένο. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τεταμένη όταν η επικεφαλής των ενόρκων ενημέρωσε τον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν ότι ένας από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν ακολουθεί τις δικαστικές οδηγίες σχετικά με το κριτήριο της «εύλογης αμφιβολίας».

Advertisement

Advertisement

Η υπεράσπιση αντέδρασε ζητώντας την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ενόρκου. Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα και αποφάσισε ότι θα παραμείνει στο σώμα, καλώντας παράλληλα όλους τους ενόρκους να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις.

«Δεν θεωρώ σωστό να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς των διαβουλεύσεων», ανέφερε ο Σάλιβαν, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Η Κλάνσι κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, για τους θανάτους της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν. Τα τρία παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Η ίδια δεν αμφισβητεί ότι στραγγάλισε τα παιδιά της. Η υπεράσπισή της, όμως, υποστηρίζει ότι τη συγκεκριμένη περίοδο βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τη φύση και τις συνέπειες των πράξεών της.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των διαβουλεύσεων, ο δικαστής εξέτασε ξεχωριστά όλους τους ενόρκους, υπενθυμίζοντάς τους ότι για να υπάρξει καταδίκη θα πρέπει να είναι ομόφωνα πεπεισμένοι, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, για την ενοχή της κατηγορούμενης.

Ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι το επίμαχο σημείωμα έκανε λόγο για έναν ένορκο που «αρνείται να ακούσει τον νόμο» σχετικά με την εύλογη αμφιβολία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η θέση του συγκεκριμένου ενόρκου και δεν επιβεβαίωσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ψηφοφορία 11-1.

Advertisement

Η ένταση στη δικαστική αίθουσα ήταν εμφανής. Η Κλάνσι, η οποία έχει μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω μετά την πτώση της από παράθυρο δεύτερου ορόφου σε απόπειρα αυτοκτονίας μετά τους θανάτους των παιδιών, παρακολούθησε τη διαδικασία από αναπηρικό αμαξίδιο.

Το δικαστήριο αναμένεται να επανέλθει στο ζήτημα την Παρασκευή, καθώς οι ένορκοι καλούνται να συνεχίσουν την προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε περίπτωση που το αδιέξοδο παραμείνει και ο δικαστής κηρύξει άκυρη τη δίκη, οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα επιδιώξουν την επανάληψή της. Αντίθετα, μια ομόφωνη καταδίκη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού θα μπορούσε να οδηγήσει την Κλάνσι σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Advertisement

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, καθώς η υπεράσπιση και η κατηγορούσα αρχή έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενες εκδοχές για την ψυχική κατάσταση της Κλάνσι τη στιγμή των εγκλημάτων. Το κρίσιμο ερώτημα για τους ενόρκους είναι εάν η κατηγορούμενη είχε την απαιτούμενη ποινική ευθύνη για τις πράξεις της.