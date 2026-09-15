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Οι αρχές καταγράφουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων σε κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας σημαντικά τη μετακίνηση των επιβατών.

Η εθνική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί παρά την πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε ένα από τα τοποθετημένα αντικείμενα.

Το περιστατικό προκάλεσε επίσης προβλήματα στην οδική κυκλοφορία λόγω του κλεισίματος ισόπεδων διαβάσεων σε διάφορα σημεία του δικτύου.

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Τμήματα της Ολλανδίας, συμπεριλαμβανομένου του Άμστερνταμ, έχουν πληγεί από σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο μετά από ύποπτη δολιοφθορά στις γραμμές, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Η ProRail προειδοποίησε ότι οι επιβάτες στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας θα πρέπει να αναμένουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις σήμερα Τρίτη, ενώ το κλείσιμο ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην οδική κυκλοφορία.

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Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε διάφορα σημεία των γραμμών είχαν τοποθετηθεί σωλήνες.

Σε ανακοίνωσή της, η ProRail ανέφερε ότι το περιστατικό φαινόταν να αποτελεί «σκόπιμη διατάραξη… που προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια».

Πρόσθεσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ή κίνητρα, αλλά η εθνική αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Το BBC επικοινώνησε με την αστυνομία ζητώντας σχόλιο.

Ο ιστότοπος του δικτύου έδειχνε ότι την Τρίτη είχαν καταγραφεί 15 περιστατικά διατάραξης της κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα, επηρεάζοντας επίσης τα δρομολόγια προς το κεντρικό διεθνές αεροδρόμιο Σχίπχολ και την Ουτρέχτη.

Η ProRail δήλωσε: «Βρέθηκαν υλικά σε διάφορα σημεία των γραμμών, τα οποία είχαν τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα. Αυτό προκαλεί δυσλειτουργίες στα τμήματα του δικτύου. Φαίνεται να πρόκειται για δολιοφθορά».

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Οπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από τον ολλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS έδειχνε αστυνομικούς να απομακρύνουν από τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Veenendaal (κεντρικές Κάτω Χώρες) αντικείμενα που έμοιαζαν με μεταλλικούς σωλήνες, μήκους περίπου 1,5 μέτρου.

Ένα τρένο στην πόλη Steenwijk προσέκρουσε σε ένα από τα αντικείμενα, ανέφερε η ProRail, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τα προβλήματα στις Κάτω Χώρες σημειώθηκαν μετά από αναφορές στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ένας εκτροχιασμός στη Νορμανδία την Παρασκευή ενδέχεται να οφειλόταν σε δολιοφθορά.

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Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το δυστύχημα ίσως προκλήθηκε από ένα τμήμα σιδηροτροχιάς που βρέθηκε πάνω στη γραμμή. Ωστόσο, ο Γάλλος υφυπουργός Εσωτερικών Laurent Nunez απηύθυνε έκκληση για προσοχή όσο διαρκεί η έρευνα, δηλώνοντας ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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