Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας την Παρασκευή το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι.

Αυτό καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεόν χθες, Παρασκευή, γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Un train reliant Rouen à Caen, qui transportait 186 passagers, a déraillé, vendredi 11 septembre, à Cléon, près d'Elbeuf en Seine-Maritime. D'après un bilan annoncé par la préfecture, 44 personnes ont été blessés dont une femme de 18 ans en urgence absolue, elle a été héliportée… pic.twitter.com/60hLnb0FMI