Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας την Παρασκευή το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι.
Αυτό καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο αστυνομική πηγή.
Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεόν χθες, Παρασκευή, γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).
Un train reliant Rouen à Caen, qui transportait 186 passagers, a déraillé, vendredi 11 septembre, à Cléon, près d'Elbeuf en Seine-Maritime. D'après un bilan annoncé par la préfecture, 44 personnes ont été blessés dont une femme de 18 ans en urgence absolue, elle a été héliportée… pic.twitter.com/60hLnb0FMI— franceinfo (@franceinfo) September 12, 2026
French police suspect Normandy train derailment was result of sabotage https://t.co/6F0lzfYMh0 pic.twitter.com/jVhsFQJzi9— FRANCE 24 – Europe (@EuropeF24) September 12, 2026
Συνολικά τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.
Le train a "heurté un rail posé sur les voies" : la piste d'un acte malveillant envisagée après déraillement qui a fait 44 blessés en Normandie ➡️ https://t.co/Zczm8ehxrC pic.twitter.com/Oysng1getq— RTL France (@RTLFrance) September 12, 2026
Un énorme courage aux personnes mobilisées ! #rouen #sncf 🥹— TMIT • 🌞 (@TransportMel) September 11, 2026
Photos syndicat https://t.co/pSrvBQzUSC pic.twitter.com/a9GiRvF6iY