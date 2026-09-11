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Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό.

Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

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🔴 ALERTE INFO : Un train reliant #Rouen à #Caen a déraillé ce vendredi soir vers 19h45, à hauteur de Cléon et Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. 🚆



🚨 Environ 200 passagers se trouvaient à bord. La préfecture a déclenché le plan ORSEC « nombreuses victimes ». Le bilan… pic.twitter.com/6L8nq1FOLK — FranceNews24 (@FranceNews24) September 11, 2026

Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.

A train carrying 180 passengers derails in northwest France, injuring around 20 people, the transport minister said, stressing that the figure was a “provisional count” https://t.co/SmMJ4eQx40 — Arab News (@arabnews) September 11, 2026