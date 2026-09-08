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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φρικτή δολοφονία της της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία που εντοπίστηκε νεκρή στις 4 Ιουνίου 2026, λίγες μέρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Τα πιθανά αίτια θανάτου της μικρής Λιανά

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το «σύνδρομο μηχανικής ασφυξίας» αναδείχθηκε ως πιθανό αίτιο για τον θάνατο του άτυχου κοριτσιού. Οι εξετάσεις των πραγματογνωμόνων έδειξαν επίσης «οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια», εύρημα που είναι συμβατό με «μηχανική ασφυξία λόγω απόφραξης των αεραγωγών».

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Αυτό μπορεί να μαρτυρά ανθρώπινη παρέμβαση που ενδέχεται να «έφραξε το στόμα και τη μύτη», προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου και κατά συνέπεια ασφυξία.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸Selon une information de RMC relayée par BFMTV, les expertises médico-légales ont mis en évidence un « syndrome d’asphyxie » pour expliquer la mort de la petite Lyhanna. pic.twitter.com/q3E79gexbn September 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα είχε δείξει επίσης πως το κοριτσάκι είχε φιμωθεί με κολλητική ταινία. Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι το σύνδρομο ασφυξίας που προκύπτει από τις πραγματογνωμοσύνες θα μπορούσε να σημαίνει και πνιγμό στο νερό.

Ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρότι έχουν προταθεί πιθανές αιτίες θανάτου, αυτές δεν θεωρούνται ακόμη βέβαιες, καθώς αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες.

Καθώς οι ιατροδικαστικές έρευνες προχωρούν, ο Ζερόμ Μπαρέλα – πατέρας της καλύτερης φίλης της Λιανά και βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της που αντάλλασσε για μήνες προσωπικά μηνύματα με μία 11χρονη μαθήτρια στη Γαλλία – ενδέχεται να κληθεί εκ νέου να καταθέσει και να αντιμετωπίσει τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο σπίτι του είχαν κατασχεθεί διάφορα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με τον θάνατο της μικρής.

Ο ίδιος αρνείται σταθερά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, τόσο για τη δολοφονία όσο και για τον βιασμό του παιδιού.

Η υπόθεση του θανάτου και της κακοποίησης της 11χρονης προκάλεσε έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Γαλλία, καθώς έκθεση έκανε λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία της δικαιοσύνης στην υπόθεση.