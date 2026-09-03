Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία οικογενειακή τραγωδία στη Γαλλία έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, καθώς πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πρώην πεθερά του και μετά αυτοκτόνησε.

Τα 2 παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, καθώς και οι σοροί των άλλων δύο, εντοπίστηκαν από τις Αρχές στην κοινότητα Gy, στην περιοχή Haute-Saône, όπως μετέδωσε το BFMTV.

Advertisement

Advertisement

🔴 ALERTE INFO

Les corps de quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts en Haute-Saônehttps://t.co/cThzJlGDwT pic.twitter.com/yxlL52uAW8 — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ένας 42χρονος πατέρας επικοινώνησε την Πέμπτη (03.09.2026) με συγγενικό του πρόσωπο και φέρεται να του είπε ότι είχε σκοτώσει τα δύο παιδιά του, καθώς και την 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του, από την οποία είχε χωρίσει πρόσφατα. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε πως σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο συγγενής ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις σορούς των δύο παιδιών μέσα σε αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα, σε κοντινό τροχόσπιτο, βρέθηκαν νεκροί ο 42χρονος και η πρώην πεθερά του.

Και τα τέσσερα θύματα έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο, με τις Αρχές να εξετάζουν ως επικρατέστερο ενδεχόμενο αυτό μιας οικογενειακής τραγωδίας.