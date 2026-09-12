Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σαράντα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τον εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου που συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν το βράδυ της Παρασκευής.

Μια δεκαοκτάχρονη επιβάτιδα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

Στο σημείο επιχείρησαν εκατόν τριάντα πυροσβέστες και πολυάριθμα ιατρικά κλιμάκια για την παροχή βοήθειας στους εκατόν ογδόντα επιβάτες του συρμού.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός για χρήση αλκοόλ ή ουσιών ήταν αρνητικές, ενώ τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας.

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Ο εκτροχιασμός επιβατικού συρμού χθες Παρασκευή το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους νεαρή σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν, στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

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Φωτοερεπόρτε του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων επιτόπου είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

🚨🇫🇷 A French train has DERAILED in Normandy.



44 people were injured…1 critically.



There were 180 passengers inside.



An unidentified object reportedly caused the accident.



An investigation is underway to confirm the cause of the derailment.



What was on those tracks?… September 11, 2026

Επιβάτιδα 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά.

Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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UPDATE: Over 40 injured in southwest France train derailment. – BFMTV pic.twitter.com/hQlgOsoo6A — TNT (@_TheNorthTruth) September 12, 2026

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

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Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie .

Un train déraille en France: 44 blessés, dont une femme dans un état grave https://t.co/GgARFEtRRO — TVA Nouvelles (@tvanouvelles) September 12, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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