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Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO ζήτησε την απαγόρευση του καναλιού, επικαλούμενος τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τη χρήση θεωριών συνωμοσίας και την ανεπαρκή συνεργασία με άλλους φορείς.

Η υπουργός Μέσων Ενημέρωσης, Ριάνε Λέτσερτ, τόνισε ότι η απόφαση βασίστηκε σε σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων και όχι σε ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Η αφορμή δόθηκε από πρόσφατη εκπομπή όπου πρώην στέλεχος του σταθμού εξέφρασε την αποδοχή του για δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ.

Ο πρόεδρος του σταθμού, Πέτερ Φλέμιξ, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αμφισβητήσει νομικά την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο του καναλιού.

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Τη διαδικασία για την ακύρωση της άδειας ενός ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού άρχισε η ολλανδική κυβέρνηση την Τρίτη (08/09), ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ.

Το κανάλι Ongehoord Nederland («Η Ολλανδία που δεν ακούγεται») έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται ως βήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας.

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Ανακοινώνοντας τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Ριάνε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος αλλά επειδή υπήρξε «μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων». «Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να επωφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνήσει από κοινού», είπε, προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη «ελαφρά τη καρδία».

Minister Letschert hakt de knoop door: ze neemt een voorgenomen besluit om Ongehoord Nederland uit het bestel te zetten.@petervlemmix en @paulcliteur reageren. pic.twitter.com/LKPBZMQgdM September 8, 2026

Πριν από την ανακοίνωση της υπουργού, ο πρόεδρος του Ongehoord Nederland, Πέτερ Φλέμιξ, είπε ότι το κανάλι «δεν θα δεχτεί χωρίς κάποια άλλη διαδικασία» αυτήν την απόφαση. Ο Φλέμιξ έχει τη δυνατότητα πάντως να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να ακυρώσει την απαγόρευση.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO κάλεσε τη Δευτέρα την υπουργό να ακυρώσει την άδεια του Ongehoord Nederland, επικαλούμενος τη «συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων» και την «ανεπαρκή συνεργασία του με τους άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς».

Het is geen makkelijk besluit, maar ik kan niet anders dan concluderen dat Ongehoord Nederland zich niet meer houdt aan de wettelijke regels voor de publieke omroep. Daarom start ik vandaag de procedure om hun erkenning in te trekken. 1/2 pic.twitter.com/5APUYDnw02 — Rianne Letschert (@MinisterOCW) September 8, 2026

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή που μεταδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ο διευθυντής του καναλιού Γιόοστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και η παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ στην οποία κατήγγειλε μια «διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες». Ο ναζιστής δικτάτορας «τα είπε σωστά» δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποια πράγματα» με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ.

Το Ongehoord Nederland, που εντάχθηκε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα της Ολλανδίας το 2022, έχει καταδικαστεί πολλές φορές σε πρόστιμα λόγω των προγραμμάτων του.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)