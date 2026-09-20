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Ο συγγραφέας επιμένει ότι ο Κάρολος τού είπε μια προσβλητική φράση για την αδελφή του αμέσως μετά τον θάνατό της το 1997.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε στους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η βαθιά θλίψη μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη και την κρίση των ανθρώπων.

Ο Σπένσερ χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Παλατιού προκλητική, τονίζοντας πως αμφισβητεί την αξιοπιστία του και υπονομεύει την πραγματικότητα των γεγονότων που έζησε.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης την ανησυχία του για τον μικρό Χάρι κατά τις ημέρες της κηδείας, ενώ ο συγγραφέας δηλώνει ότι σκοπός του είναι η καταγραφή της αλήθειας.

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Το νέο βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, επαναφέρει στο προσκήνιο τις δύσκολες σχέσεις της οικογένειας με τον βασιλιά Κάρολο, αλλά και όσα διαδραματίστηκαν τις ημέρες μετά τον θάνατό της το 1997.

Στο «Swan Song: Diana, My Sister», ο κόμης Σπένσερ καταγράφει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα γύρω από την κηδεία της Νταϊάνα και τη σχέση της με τη βασιλική οικογένεια. Παράλληλα, επιμένει ότι μια έντονη συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο μετά τον θάνατο της αδελφής του συνέβη ακριβώς όπως την περιγράφει, παρά την αντίδραση του Παλατιού.

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Η φράση του Καρόλου που προκάλεσε αντιδράσεις

Η διαφωνία των δύο ανδρών, σύμφωνα με τον Σπένσερ, αφορούσε μεταξύ άλλων τις λεπτομέρειες της κηδείας της Νταϊάνα και ιδιαίτερα την παρουσία των γιων της, Γουίλιαμ και Χάρι, στην πομπή πίσω από το φέρετρό της.

Ο κόμης υποστηρίζει ότι ο Κάρολος τού είπε: «Θα την ξεχάσουμε σύντομα».

Ο Σπένσερ θεωρεί τη συγκεκριμένη φράση βαθιά προσβλητική, καθώς, όπως υποστηρίζει, ειπώθηκε σε μια στιγμή που η οικογένεια βρισκόταν ακόμη αντιμέτωπη με το σοκ από τον θάνατο της Νταϊάνα.

Μιλώντας στη Mail on Sunday, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην αντίδραση του Παλατιού, λέγοντας: «Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι ο βασιλιάς προσπάθησε να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τη δική σου πραγματικότητα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αντίδραση του Παλατιού «εκπληκτικά προκλητική» και «χτύπημα κάτω από τη ζώνη», υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά αμφισβήτησε την αξιοπιστία του χωρίς ο βασιλιάς να διαψεύσει ευθέως όσα είχε αναφέρει.

Η απάντηση του Μπάκιγχαμ

Το Μπάκιγχαμ προχώρησε σε σπάνια δημόσια τοποθέτηση για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Σπένσερ.

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Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι η θλίψη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θυμούνται γεγονότα του παρελθόντος.

«Η αδελφική θλίψη μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο Σπένσερ εξέλαβε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ως αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του και επέμεινε στη δική του εκδοχή των γεγονότων, δηλώνοντας ότι «λέει την αλήθεια».

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Όπως ανέφερε, είχε μοιραστεί τη συγκεκριμένη συνομιλία με στενούς φίλους και συγγενείς αμέσως μετά, καθώς τα λόγια που υποστηρίζει ότι άκουσε από τον Κάρολο τον είχαν συγκλονίσει.

Οι αναφορές στον Χάρι και τις ημέρες μετά την κηδεία

Στο βιβλίο του, ο Τσαρλς Σπένσερ αναφέρεται και στην κατάσταση των δύο γιων της Νταϊάνα μετά την κηδεία της.

Περιγράφοντας το ταξίδι με το τρένο από το Λονδίνο προς το οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ στο Άλθορπ, γράφει ότι ανησυχούσε ιδιαίτερα για τον τότε 12χρονο Χάρι, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του.

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«Χρειαζόταν τις αγκαλιές της Νταϊάνα, φυσικά, και αυτές θα του στερούνταν για πάντα. Όμως αντί για ηρεμία και φροντίδα, αφέθηκε να χάσει τον έλεγχο», αναφέρει στο βιβλίο.

Ο Τσαρλς Σπένσερ είχε περπατήσει πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνα μαζί με τον Γουίλιαμ, τον Χάρι, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στόχος του βιβλίου δεν είναι να προκαλέσει μια νέα σύγκρουση, αλλά να καταγράψει τη δική του μαρτυρία για τη ζωή της αδελφής του.

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Η νέα αντιπαράθεση, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο της Νταϊάνα, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τη σχέση της με τον Κάρολο και τον τρόπο με τον οποίο η βασιλική οικογένεια διαχειρίστηκε την απώλειά της.

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