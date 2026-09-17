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Νέα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, φέρνουν στο προσκήνιο νέους ισχυρισμούς για την αντίδραση του τότε πρίγκιπα Καρόλου μετά τον θάνατό της.

Στο βιβλίο του «Swan Song: Diana, My Sister», που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Σπένσερ περιγράφει τη συνομιλία που είχε με τον Κάρολο λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της Νταϊάνα. Τα νέα αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν από τη Daily Mail, η οποία δημοσιεύει σε συνέχειες το βιβλίο.

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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με όσους του τηλεφώνησαν συντετριμμένοι, ο Κάρολος ακουγόταν διαφορετικός.

«Σε αντίθεση με τους άλλους, οι οποίοι έμειναν εμβρόντητοι, ανίκανοι να διατυπώσουν συλλυπητήρια και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εκείνος ακουγόταν σε έκσταση, σαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή», γράφει.

Ο Σπένσερ συνεχίζει, εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση για όσα, όπως υποστηρίζει, μπορεί να περνούσαν από το μυαλό του Καρόλου εκείνη τη στιγμή.

«Κάνοντας τώρα μια αναδρομή, υποψιάζομαι ότι η πρώτη αντίδρασή του πρίγκιπα θα πρέπει να ήταν ότι σκεφτόταν περισσότερο το πώς αυτό το συμβάν θα τον απελευθέρωνε για να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, παρά να συνειδητοποιήσει την απώλεια εκείνης που δεν αγαπούσε», αναφέρει.

Την ίδια στιγμή, ο Σπένσερ υποστηρίζει, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι και άλλα μέλη του Παλατιού μπορεί να αισθάνθηκαν ανακούφιση, «αν όχι ικανοποίηση», μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Η απάντηση του Παλατιού

Οι νέες αναφορές έρχονται λίγες ημέρες μετά τα πρώτα αποσπάσματα του βιβλίου, τα οποία προκάλεσαν την ασυνήθιστη δημόσια αντίδραση του Παλατιού.

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Ο Κάρολος δεν σχολίασε προσωπικά τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, εκπρόσωπος των Ανακτόρων δήλωσε ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αναμνήσεις του Σπένσερ, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τα γεγονότα, ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από το πένθος.

Σε άλλο απόσπασμα, ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι ο Κάρολος τού είχε πει, κατά τη διάρκεια έντονης συζήτησης για την κηδεία της Νταϊάνα: «Rest assured, we’ll forget her soon enough» («Να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα»).

Οι αναφορές στη Νταϊάνα και το Beachy Head

Στο ίδιο βιβλίο, ο Σπένσερ κάνει επίσης αναφορές στις δύσκολες περιόδους που, σύμφωνα με τον ίδιο, πέρασε η Νταϊάνα.

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Γράφει ότι η αδελφή του είχε επισκεφθεί περισσότερες από μία φορές το Beachy Head, τον ψηλότερο ασβεστολιθικό γκρεμό της Αγγλίας, ενώ, όπως υποστηρίζει, σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Είναι ένα λυπηρό γεγονός ότι, στα κατοπινά χρόνια, η Νταϊάνα πήγε περισσότερες από μία φορές στο Μπίτσι Χεντ, τον ψηλότερο ασβεστολιθικό γκρεμό της Αγγλίας, ενώ σκεφτόταν να δώσει τέλος σε όλα αυτά», γράφει, προσθέτοντας ότι η αγάπη της για τους γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι, την εμπόδισε να προχωρήσει.

Ο Σπένσερ έχει εξηγήσει ότι έγραψε το βιβλίο θέλοντας να καταγράψει τη δική του οπτική για την αδελφή του, ενόψει και της συμπλήρωσης 30 χρόνων από τον θάνατό της το 2027.

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«Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο»

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύτηκαν το 1981, απέκτησαν δύο γιους, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 1992. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1996.

Σε συνέντευξή της στο BBC Panorama το 1995, η Νταϊάνα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του συζύγου της με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Όταν ρωτήθηκε αν η Καμίλα είχε συμβάλει στη διάλυση του γάμου της, είχε απαντήσει: «Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded» («Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν κάπως στριμωγμένα»).

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Η Νταϊάνα πέθανε στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία 36 ετών, μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

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