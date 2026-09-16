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Η κατάταξη βασίστηκε στην ποιότητα των πιάτων, την εξυπηρέτηση, την ατμόσφαιρα και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται το εστιατόριο Fogón Asado στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, το οποίο ειδικεύεται στην παραδοσιακή τεχνική ψησίματος κρέατος.

Το Five Senses Restaurant στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης εκπροσωπεί την Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τη δωδέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με βαθμολογία 4,9.

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Ένα ταξίδι δεν μένει αξέχαστο μόνο χάρη στα τοπία και τους προορισμούς που επισκέπτεται κανείς, αλλά και χάρη στις γεύσεις που συνοδεύουν κάθε εμπειρία. Για το 2026, το Tripadvisor ανέδειξε τα 25 εστιατόρια που εντυπωσίασαν περισσότερο τους ταξιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη λίστα χάρη σε ένα εστιατόριο της Σαντορίνης.

Η φετινή κατάταξη ταξιδεύει τον επισκέπτη γαστρονομικά από τη Νότια Αμερική και την Ασία έως την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για εστιατόρια που δεν αξιολογήθηκαν μόνο για την ποιότητα και τη γεύση των πιάτων τους, αλλά συνολικά για την ατμόσφαιρα, την εξυπηρέτηση και την εμπειρία που προσφέρουν.

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Το αργεντίνικο asado στην κορυφή

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το «Fogón Asado» στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, το οποίο έχει κάνει την παραδοσιακή τεχνική του αργεντίνικου asado κεντρικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης γαστρονομικής εμπειρίας.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία του ψησίματος, καθώς αυτή πραγματοποιείται μπροστά τους, ενώ το οκτώ πιάτων μενού γευσιγνωσίας αναδεικνύει τη γαστρονομική κουλτούρα της χώρας. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκλεκτές κοπές κρέατος, μεταξύ άλλων προβολέτα, ribeye και tira de asado.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το «KOMA Singapore» στη Σιγκαπούρη, όπου η σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα συνδυάζεται με ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Στο μενού περιλαμβάνονται επιλογές όπως σασίμι, τεμπούρα, γκιόζα και καρπάτσιο τόνου.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το «The Rhythms Restaurant» στο Ανόι του Βιετνάμ, το οποίο συνδυάζει την αυθεντική βιετναμέζικη κουζίνα με διεθνείς γαστρονομικές επιρροές. Στην τέταρτη θέση βρίσκουμε το «The Witchery by the Castle» στο Εδιμβούργο, ένας χώρος όπου η ιστορία συναντά την υψηλή γαστρονομία.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το «Meat Market» στη Βαλένθια, με βασικό πρωταγωνιστή στο μενού το κρέας. Η προσέγγισή του χαρακτηρίζεται από μοντέρνα αισθητική, μεγάλη ποικιλία επιλογών και ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, συνδυάζοντας την παράδοση του ψητού κρέατος με πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές.

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Στη 12η θέση η ελληνική συμμετοχή

Η Ελλάδα καταφέρνει να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες γαστρονομικές επιλογές του κόσμου, καθώς την 12η θέση της κατάταξης καταλαμβάνει το «Five Senses Restaurant» στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης.

Το ελληνικό εστιατόριο ξεχώρισε για τη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα του, τη δημιουργικότητα με την οποία προσεγγίζει τα πιάτα, αλλά και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες, έχοντας ως φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο της Σαντορίνης.

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Το Tripadvisor το συμπεριλαμβάνει στους νικητές των Travellers’ Choice Best of the Best 2026, με βαθμολογία 4,9/5, βάσει περισσότερων από 1.000 κριτικών.

Στην παρουσίαση του εστιατορίου, το Tripadvisor επισημαίνει ότι το Five Senses Restaurant «ξεχωρίζει όχι μόνο για τη θέα που προσφέρει, αλλά και για την προσοχή στη λεπτομέρεια που φαίνεται σε κάθε πιάτο. Με φρέσκα υλικά και δημιουργικές επιλογές, το μενού γευσιγνωσίας αποτελεί μία από τις εμπειρίες που προτείνει το εστιατόριο, ενώ ένα τραπέζι στην ταράτσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος συμπληρώνει τη γαστρονομική εμπειρία με φόντο την εντυπωσιακή θέα».

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Αναλυτικά η λίστα του Tripadvisor με τα 25 καλύτερα εστιατόρια για το 2026:

1) Fogón Asado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

2) KOMA Singapore – Σιγκαπούρη

3)The Rhythms Restaurant – Ανόι, Βιετνάμ

4)The Witchery by the Castle – Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

5)Meat Market – Βαλένθια, Ισπανία

6)Abrasado – Γκουαγιαμάλεν, Αργεντινή

7)Catherine Gramado – Γκραμάντο, Βραζιλία

8)Careyes Restaurant – Κανκούν, Μεξικό

9)Acre – Μεξικό

10)El Mercado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

11)Flavors – Σεούλ, Νότια Κορέα

12)Five Senses Restaurant – Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, Ελλάδα

13)Osteria Di Lucca – Γκραμάντο, Βραζιλία

14)Restaurante Casa San Isidro – Μπογκοτά, Κολομβία

15)Kroya by Chef Chanrith – Σιέμ Ριπ, Καμπότζη

16)Ristorante Paoletti – Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ

17)Etereo by Pedro Nel – Τενερίφη, Ισπανία

18)Paati Veedu – Τσενάι, Ινδία

19)Saigon Restaurant – Κάιρο, Αίγυπτος

20)Boy’N’Cow – Μπαλί, Ινδονησία

21)Ocean Z Restaurant – Αρούμπα

22)Dava Steak & Seafood Restaurant – Μπαλί, Ινδονησία

23)Michael Anthony’s Cucina Italiana – Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ

24)Anne-Sophie Pic – Βαλάνς, Γαλλία

25)Z’asya – Μπέλεκ, Τουρκία

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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία άλλη κατηγορία του Tripadvisor με τα καλύτερα Casual Dining εστιατόρια στον κόσμο, ένα ακόμη ελληνικό μαγαζί βρέθηκε στην παγκόσμια κατάταξη, και αυτή τη φορά στην τέταρτη θέση.

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Ο λόγος γίνεται για το Thes “Greek Creative Cuisine”, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με το Tripadvisor, «επαναπροσδιορίζει τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, προσδίδοντάς τους μια σύγχρονη και δημιουργική πινελιά, μια προσέγγιση που αναμένεται να εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό».

«Δοκιμάστε τη μουσακά συνοδεύοντάς τη με ένα ποτήρι τοπικό κρασί και ανακαλύψτε μια γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Κάθε πιάτο σερβίρεται με ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση, ενώ το φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό δημιουργεί από την πρώτη στιγμή μια ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα».

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