Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τουρισμός των σούπερ μάρκετ αναδεικνύεται σε σημαντική ταξιδιωτική τάση, καθώς οι επισκέπτες επιλέγουν να εξερευνούν καταστήματα τροφίμων για να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα των ταξιδιωτών απολαμβάνει αυτές τις επισκέψεις, αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες και τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η τάση αυτή προσφέρει μια προσιτή οικονομικά δυνατότητα γνωριμίας με την τοπική κουλτούρα, ενώ υποστηρίζεται και από την έντονη παρουσία σχετικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το οικείο περιβάλλον των καταστημάτων επιτρέπει στους τουρίστες να παρατηρήσουν με ευκολία τις διαφορές στις καταναλωτικές συνήθειες μεταξύ των χωρών.

Παρά την αυξανόμενη δημοφιλία της νέας συνήθειας, ορισμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα συνωστισμού, γεγονός που θέτει ερωτήματα για τη διατήρηση της αυθεντικότητας που αναζητούν οι ταξιδιώτες.

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Από τα σάντουιτς με αυγό στα καταστήματα του Τόκιο μέχρι τα ράφια με τα γαλακτοκομικά στην Ελλάδα, μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ εξελίσσεται σε απροσδόκητη «ταξιδιωτική εμπειρία».

Για ολοένα και περισσότερους τουρίστες, δεν αποτελεί πλέον απλά μια αναγκαστική στάση για τα απαραίτητα, αλλά έναν τρόπο να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή του τόπου που επισκέπτονται.

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Η τάση έχει ήδη αποκτήσει όνομα: «Supermarket tourism», δηλαδή τουρισμός των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την έκθεση Hilton 2026 Trends Report, το 77% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει να επισκέπτεται καταστήματα τροφίμων όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ το Condé Nast Traveller συγκαταλέγει τη νέα συνήθεια στις σημαντικότερες ταξιδιωτικές τάσεις του 2026.

Η έκθεση Hilton για τις ταξιδιωτικές τάσεις του 2026 έδειξε ότι το 48% των ταξιδιωτών μαγειρεύει μόνο του κατά τη διάρκεια των διακοπών. Έρευνα της Skyscanner διαπίστωσε ότι το 35% των ταξιδιωτών παγκοσμίως σχεδιάζει να επισκεφθεί ή να ψωνίσει από τοπικά καταστήματα τροφίμων στις επόμενες διακοπές του. Σύμφωνα με έκθεση της Booking.com, το 68% των ταξιδιωτών θα σκεφτόταν να αγοράσει στις διακοπές του καλαίσθητα είδη κουζίνας ή προϊόντα για το ντουλάπι τροφίμων. Το φαινόμενο έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση και στο TikTok, όπου οι σχετικές αναρτήσεις ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια.

Η γοητεία της έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην απλότητά της. Ένα σούπερ μάρκετ δεν έχει σχεδιαστεί για τους επισκέπτες, ούτε προσφέρει μια σκηνοθετημένη εικόνα του τόπου.

Αντίθετα, αποκαλύπτει μικρές, αθέατες λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Τι τρώνε οι κάτοικοι για πρωινό, με ποια προϊόντα γεμίζουν τα ψυγεία τους ή πόσες διαφορετικές εκδοχές μίας συνηθισμένης τροφής υπάρχουν στα ράφια. Τουρίστες και ντόπιοι βρίσκονται για λίγο στον ίδιο χώρο και ακολουθούν τις ίδιες καθημερινές συνήθειες.

Υπάρχει μάλιστα και ψυχολογική εξήγηση ως προς το γιατί ένα απλό σνακ μπορεί να μας φαίνεται πολύ πιο νόστιμο στις διακοπές. Ο καθηγητής Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Τσαρλς Σπενς εξηγεί ότι η γεύση επηρεάζεται από το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες βιώνουμε μια εμπειρία. Ένα σάντουιτς στο Τόκιο ή ένα ασυνήθιστο πακέτο πατατάκια σε ένα καλοκαιρινό μπαλκόνι κάπου στο εξωτερικό, συνδέεται με τον τόπο, τη διάθεση και την αίσθηση της ανακάλυψης. Το ίδιο προϊόν, όταν καταναλωθεί στο σπίτι, συχνά χάνει μέρος της γοητείας του.

Η ψυχολόγος με ειδίκευση στην καταναλωτική συμπεριφορά Κέιτ Νάιτινγκεϊλ συνδέει το φαινόμενο με την επιθυμία των σύγχρονων ταξιδιωτών για πιο αυθεντικές και συμμετοχικές εμπειρίες. Το σούπερ μάρκετ προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον -όλοι ξέρουμε πώς να πάρουμε ένα καλάθι, να περιηγηθούμε στα ράφια και να περιμένουμε στο ταμείο- και αυτή ακριβώς η οικειότητα μας επιτρέπει να προσέξουμε περισσότερο τι διαφορετικό υπάρχει εκεί όπου βρισκόμαστε σε σχέση με τη χώρα μας.

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Παράλληλα, πρόκειται για μια εξαιρετικά προσιτή εμπειρία. Δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν ένα γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin ή μια ιδιωτική γαστρονομική ξενάγηση. Με λίγα ευρώ, όμως, μπορούν να δοκιμάσουν τοπικά σνακ, ποτά και άγνωστα προϊόντα.

Η τάση έχει γίνει τόσο έντονη ώστε η φινλανδική αλυσίδα K-Supermarket καταχώρισε φέτος καταστήματά της στο Tripadvisor ως τουριστικά αξιοθέατα. Υπάρχουν όμως και όρια: Στην Ιαπωνία, κατάστημα Lawson προσέλκυσε τόσο πολλούς επισκέπτες που φωτογράφιζαν το όρος Φούτζι πίσω από την οροφή του, ώστε χρειάστηκαν μέτρα για τον περιορισμό του συνωστισμού.

Ίσως εκεί βρίσκεται και η αντίφαση της νέας αυτής τάσης. Το σούπερ μάρκετ είναι ενδιαφέρον ακριβώς επειδή αποτελεί κομμάτι της συνηθισμένης ζωής. Όταν όμως μετατρέπεται το ίδιο σε αξιοθέατο, κινδυνεύει να χάσει την αυθεντικότητα που έκανε εξαρχής τους ταξιδιώτες να το αναζητήσουν.

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Με πληροφορίες από BBC, Condé Nast Traveller

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