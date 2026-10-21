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Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι σκέφτεται τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, σχεδόν καθημερινά και αναρωτιέται πώς θα ήταν η ζωή του αν εκείνη βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Ο δούκας του Σάσεξ περιέγραψε το βάρος της τελευταίας τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, καθώς ως δωδεκάχρονο παιδί ανυπομονούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια του.

Παρά την παρέλευση δεκαετιών, ο Χάρι διατηρεί μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τη μητέρα του, την οποία αισθάνεται πιο έντονα μετά τη γέννηση των δικών του παιδιών.

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Στην τελευταία του συνέντευξη στο βρετανικό GQ, ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχτηκε ότι θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του. Η εξομολόγησή του έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου, ενώ πλέον έρχετι στη δημοσιότητα άλλο ένα απόσπασμα αυτής της εξομολόγησης με τον ίδιο να ομολογεί ότι σκέφτεται τη μητέρα του «σχεδόν κάθε μέρα».

«Είναι απλώς μια σύντομη σκέψη, κάτι σαν: “Πω πω, μου λείπεις. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήσουν ακόμα εδώ. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η οικογένειά μου αν ήσουν ακόμα εδώ”», λέει 42χρονος δούκας το Σάσεξ. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία 36 ετών. Ο Χάρι ήταν τότε 12 ετών, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν 15.

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Ο πρίγκιπας Χάρι στα WellChild Awards 2026 στο Royal Lancaster Hotel του Λονδίνου.

Λίγες ώρες πριν από τον τραγικό θάνατό της, η Νταϊάνα είχε στους γιους της, ενώ αυτοί βρίσκονταν στην εξοχική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, το Μπάλμοραλ. Η τηλεφωνική συνομιλία ήταν σύντομη· ο Χάρι και ο Γουίλιαμ ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια τους, όπως είχαν αποκαλύψει στο ντοκιμαντέρ του 2017 «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy».

Αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που ο Χάρι άκουσε τη φωνή της μητέρας του.«Αν ήξερα ότι ήταν η τελευταία κλήση μαζί της, πόσο διαφορετική θα ήταν εκείνη η συζήτηση», λέει ο πρίγκιπας Χάρι στο GQ. «Και εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ζήσω με αυτό. Και με το γεγονός ότι, ως 12χρονο παιδί, το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω, να τρέξω και να παίξω με τα ξαδέλφια μου».

Ο πρίγκιπας Χάρι στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Πρίγκιπας Χάρι: «Υπάρχει ακόμα μια σύνδεση με τη μαμά μου»

Σχεδόν 39χρόνια μετά το χαμό της, ο Χάρι εξακολουθεί να νιώθει μια σύνδεση με τη μητέρα του — μια σύνδεση που, όπως λέει, μερικές φορές αποκτά μεταφυσικές διαστάσεις. «Μερικές φορές της κάνω ερωτήσεις, αναζητώντας κάποιο είδος απάντησης, και μερικές φορές παίρνω πράγματι απάντηση», εξομολογείται

«Ίσως να έχω περάσει πάρα πολύ καιρό στην Καλιφόρνια, αλλά έχοντας κάνει τη δουλειά που έχω κάνει, υπάρχει ακόμα μια σύνδεση με τη μαμά μου, ώστε να νιώθω πραγματικά την ενέργειά της σε συγκεκριμένες στιγμές και σε συγκεκριμένα στάδια της ζωής μου», είπε.

Το πρώτο εξώφυλλο του νεογέννητου πρίγκιπα Χάρι στην αγκαλιά της μητέρας του.

Αυτή η αντίληψη της ενέργειας και του συναισθήματος ήταν κάτι που, όπως είπε ο Χάρι, δεν είχε εκτιμήσει πλήρως μέχρι που γεννήθηκε ο γιος του, ο πρίγκιπας Άρτσι, τον οποίο έχει αποκτήσει με τη Μέγκαν Μαρκλ. «Ήμουν τόσο αγχωμένος με όλα όσα συνέβαιναν και με όλα όσα έπρεπε να αντιμετωπίσω», θυμάται. «Αλλμετά επέστρεφα και έπαιρνα κυριολεκτικά τον Άρτσι από τη Μέγκαν. Και αν ήμουν ακόμα αγχωμένος, το αισθανόταν αμέσως».

Με τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Ο Χάρι άρχισε να αξιοποιεί τις 40λεπτες διαδρομές με το αυτοκίνητο από το Λονδίνο προς το σπίτι για να ηρεμήσει πριν πάρει τον Άρτσι στην αγκαλιά του.«Νομίζω ότι ως γονείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με ό,τι κουβαλάμε, γιατί τα παιδιά το αντιλαμβάνονται», είπε. «Να γνωρίζουμε πώς νιώθουμε, και ότι ίσως μπορεί να μην γνωρίζουμε πώς νιώθουμε. Τα παιδιά σας θα είναι τα πρώτα που θα σας το πουν, γιατί δεν θα θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί σας.»

Μετά από 20 χρόνια καταπίεσης των συναισθημάτων του, η ψυχοθεραπεία βοήθησε τον Χάρι να επιτρέψει στον εαυτό του να πενθήσει και να αναγνωρίσει τον πόνο του. Σήμερα, ο ίδιος ελπίζει ότι το να πει δημόσια όσα έχει περάσει του θα βοηθήσει άλλους που βιώνουν αντίστοιχες απώλειες.

«Όλοι, από 90χρονους μέχρι και 9χρονους, μου λένε συνεχώς ότι το γεγονός που μοιράζομαι την εμπειρία μου, που μοιράζομαι μέρος της ιστορίας μου, τους έχει βοηθήσει», είπε ο Χάρι. «Και όσο ισχύει αυτό, θα προσπαθώ πάντα να κάνω τη ζωή των άλλων πιο εύκολη. Δεν έχει σημασία αν είναι ένας ή ένα εκατομμύριο άνθρωποι».