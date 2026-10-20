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Ο ίδιος δήλωσε πως επιθυμεί την αποκατάσταση των σχέσεων, αφήνοντας αιχμές για όσους εμποδίζουν μια τέτοια προοπτική εν μέσω των οικογενειακών προβλημάτων.

Από την άλλη πλευρά, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εμφανίζεται εξοργισμένος από τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του ζεύγους, θεωρώντας πως παραπέμπουν σε δραστηριότητες ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.

Ο διάδοχος του θρόνου πιέζει τον βασιλιά Κάρολο να υιοθετήσει μια αυστηρότερη στάση, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο αφαίρεσης των βασιλικών τίτλων τους.

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Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο – και μάλιστα οικογενειακώς – και δηλώνει ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την οικογένειά του, αφήνοντας ωστόσο καρφιά για όσους, όπως λέει, δεν θέλουν να υπάρξει συμφιλίωση. Ο δούκας του Σάσεξ παραδέχεται ότι στενοχωριέται για τη δύσκολη σχέση του με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τον οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει μιλήσει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Όπως εξηγεί ο πρίγκιπας Χάρι η επιστροφή του στη Βρετανία έφερε και πάλι στο προσκήνιο την οικογενειακή ρήξη με τον αδελφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο. Μιλώντας για τις διαφωνίες ανάμεσα στα αδέφλια και τις σχέσεις γονιών και παιδιών που έχουν χαλάσει, σημειώνει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι. «Κάποιοι δεν θέλουν να τα βρούμε. Εγώ θέλω να τα βρούμε», δήλωσε, τονίζοντας ότι, μέσα σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο, η συμφιλίωση είναι το σημαντικότερο. Η ατάκα αυτή θεωρήθηκε από αρκετούς καρφί για τον αδερφό του Γουίλιαμ.

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Ο Χάρι αναγνώρισε, πάντως, ότι τα τραύματα του παρελθόντος δεν εξαφανίζονται εύκολα. Όπως ανέφερε, οι πληγές μπορεί να παραμένουν για πάντα, όμως καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει όσα έχουν συμβεί και η διάθεσή του να αφήσει πίσω το παρελθόν.

«Υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο και αρκετά προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, χωρίς να συνεχίζουμε τις οικογενειακές συγκρούσεις», ήταν το μήνυμα του Χάρι, ο οποίος φαίνεται πως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης, χωρίς ωστόσο να κρύβει την απογοήτευσή του για τη στάση άλλων μελών της οικογένειας.

Ο έξαλλος Γουίλιαμ και η εμφάνιση στο Νότιγχαμ που φέρεται να προκάλεσε αντιδράσεις

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συγκαταλέγεται σε εκείνους που δυσαρεστήθηκαν περισσότερο από την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πρόσφατη κοινή δημόσια εμφάνισή του στο Νότιγχαμ, που είχε βασιλικό «άρωμα».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Γουίλιαμ θεωρεί πως ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος πρέπει πλέον να βάλει οριστικά τέλος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

«Ο Γουίλιαμ και οι υποστηρικτές του λένε στον βασιλιά ότι αυτό πρέπει να είναι οριστικά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανέφερε πηγή που επικαλείται το περιοδικό.

Όπως υποστήριξε, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δυσκολεύεται να κατανοήσει γιατί ο Κάρολος επιτρέπει στον Χάρι και τη Μέγκαν να πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις που, κατά την άποψή του, παραπέμπουν σε δραστηριότητες εν ενεργεία μελών της βασιλικής οικογένειας.

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«Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο πατέρας του τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν στη Βρετανία, παρακάμπτοντας κάθε όριο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό περιγράφει τον Γουίλιαμ ως ιδιαίτερα οργισμένο. «Ο Γουίλιαμ ήταν έξαλλος. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», υποστήριξε. Οι ίδιες πληροφορίες παρουσιάζουν τον διάδοχο του θρόνου αποφασισμένο να πιέσει για μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στον αδελφό του και στη Μέγκαν.

Μάλιστα, ο Γουίλιαμ εκτιμά ότι το ζευγάρι σχεδιάζει και άλλες αντίστοιχες εμφανίσεις στο μέλλον, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκειά του.

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«Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι έχουν προγραμματίσει περισσότερες τέτοιες εμφανίσεις. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα εξαφανιστεί από μόνο του. Ο Ουίλιαμ λέει ότι ήρθε η ώρα ο πατέρας του να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση, αφαιρώντας επιτέλους τους τίτλους τους», πρόσθεσε η πηγή.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει καταστήσει σαφές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είναι ιδιώτες και δεν αποτελούν πλέον εν ενεργεία μέλη της μοναρχίας.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εμφανίσεις φέρονται να ενισχύουν τον προβληματισμό για το κατά πόσο το ζευγάρι εξακολουθεί να αξιοποιεί τη βασιλική του ιδιότητα στη δημόσια δραστηριότητά του.

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