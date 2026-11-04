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Οι δύο αδελφοί απέστειλαν ξεχωριστά μηνύματα για να τιμήσουν τους νικητές των φετινών βραβείων που προωθούν τη θετική κοινωνική αλλαγή.

Η τελευταία τους κοινή επίσημη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 2021 στα αποκαλυπτήρια αγάλματος της μητέρας τους, ενώ δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική βελτίωση στις σχέσεις τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, εν μέσω δημοσιευμάτων για την απουσία πρόσκλησής του στις οικογενειακές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι παραμένουν αποξενωμένοι εδώ και χρόνια, με τις σχέσεις τους να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολο σημείο. Παρά την απόσταση που τους χωρίζει, ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν έναν κοινό δεσμό που συνδέεται με τη μητέρα τους, πριγκίπισσα Νταϊάνα. Οι δύο αδελφοί προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση προς τιμήν της, ο καθένας ξεχωριστά, υπενθυμίζοντας ότι εξακολουθούν να στηρίζουν έναν οργανισμό που συνδέεται άμεσα με την κληρονομιά της.

Wikimedia

Πρόκειται για το Diana Award, το μοναδικό φιλανθρωπικό ίδρυμα που φέρει το όνομα της πριγκίπισσας και στο οποίο εξακολουθούν να συμμετέχουν και οι δύο γιοι της. Φέτος, 198 άνθρωποι από 44 χώρες πρόκειται να τιμηθούν για τη δράση τους και τη συμβολή τους στην προώθηση θετικών αλλαγών στις κοινότητές τους.

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Στο πλαίσιο της βράβευσης, ο Ουίλιαμ και ο Χάρι απέστειλαν ξεχωριστά μηνύματα στους νικητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκφράζοντας την αναγνώριση και την υποστήριξή τους στο έργο τους. Αν και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί ένδειξη αποκατάστασης των σχέσεών τους, αναδεικνύει έναν κοινό δεσμό που εξακολουθεί να τους συνδέει: τη μνήμη της μητέρας τους.

Wikimedia

Η τελευταία φορά που οι δύο πρίγκιπες εμφανίστηκαν μαζί σε επίσημη εκδήλωση ήταν τον Ιούλιο του 2021, όταν παρευρέθηκαν στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Νταϊάνα στο παλάτι του Κένσινγκτον, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από τη γέννησή της.

Έκτοτε, δεν έχει καταγραφεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη στη μεταξύ τους σχέση, παρά την επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η προσδοκία ότι οι δύο αδελφοί θα μπορούσαν να συναντηθούν ξανά το 2027, όταν θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας τους, τον Αύγουστο του 1997.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δούκας του Σάσεξ εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή και τη μνήμη της Νταϊάνα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες για το εγχείρημα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ουίλιαμ, το οποίο θεωρείται μάλλον περιορισμένο.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, δεν περιμένουν να λάβουν πρόσκληση για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια στο Σάντρινγκχαμ. Πηγή που επικαλούνται τα σχετικά ρεπορτάζ εκτιμά ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να δημιουργήσει αμηχανία και να είναι δύσκολη για το ζευγάρι. Αντίθετα, στις φετινές γιορτές φέρεται να βρίσκεται μαζί τους η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ. Παράλληλα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες περί ενδεχόμενης επιστροφής της οικογένειας στις ΗΠΑ για την εορταστική περίοδο.

Στο μεταξύ, μετά την επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ, ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αναφέρουν τα δημοσιεύματα, να ταξιδέψουν την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Εκεί πρόκειται να εγκαινιάσουν το Lost Screen Memorial στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τις καταγγελίες που αφορούν τον πατέρα της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ, και τις πληροφορίες για τον εντοπισμό παράνομου υλικού από τις αρχές των Φιλιππίνων στο πλαίσιο σχετικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: theroyalobserver.com