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Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στο επίκεντρο των βασιλικών εκδηλώσεων, δίνοντας το «παρών» στο Trooping the Colour το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας μαγνήτισε τα βλέμματα καθώς συμμετείχε στη λαμπρή παρέλαση στο κέντρο του Λονδίνου, συνοδευόμενη από τα τρία παιδιά της και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η εντυπωσιακή παρουσία της Κέιτ Μίντλετον που έκλεψε την παράσταση

Η φετινή εκδήλωση για τα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου αποτέλεσε σημείο συνάντησης για το σύνολο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η οποία εμφανίστηκε σύσσωμη –με μοναδική εξαίρεση τον Πρίγκιπα Άντριου–, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του Trooping the Colour ως το κορυφαίο γεγονός στο ημερολόγιο του παλατιού.

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Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήρθε να προσδώσει ιδιαίτερη αίγλη στην εκδήλωση, αμέσως μετά τις εορταστικές ημέρες που ακολούθησαν τον βασιλικό γάμο του Πίτερ Φίλιπς, γιου της Πριγκίπισσας Άννας, με τη Χάριετ Σπέρλινγκ.

Η Κέιτ Μίντλετον παρέδωσε για άλλη μία φορά, μαθήματα κομψότητας, επιλέγοντας ένα ανοιξιάτικο παλτό σε γαλάζια απόχρωση με λευκές λεπτομέρειες στο πέτο, της αγαπημένης της σχεδιάστριας Catherine Walker, συνδυασμένο με ένα μεγάλο καπέλο, ιδανικό για την ηλιόλουστη μέρα στο Λονδίνο.

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Η κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ, φορούσε λευκό φόρεμα με έναν μεγάλο φιόγκο στο ίδιο χρώμα στα μαλλιά της, ενώ ο πρίγκιπας Τζορτζ όπως και ο πρίγκιπας Λούις είχαν συντονιστεί χρωματικά με τη μητέρα τους, επιλέγοντας γαλάζια γραβάτα στην ίδια απόχρωση με το παλτό της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Όσο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, φορά τη στρατιωτική του στολή.