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Ο ίδιος προειδοποίησε για τις συνέπειες από κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης και επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης που αποδίδονται σε Ρώσους πράκτορες.

Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία για να διασφαλιστεί η ήττα της Μόσχας.

Ο δούκας του Σάσεξ εξέφρασε την προθυμία του να επιστρέψει στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία αν προκύψει σχετική ανάγκη για τη χώρα του.

Τέλος, ο πρίγκιπας επισκέφθηκε την Ουκρανία ως ιδιώτης για να συναντήσει αθλητές που προετοιμάζονται για τους επερχόμενους Αγώνες Invictus.

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Την εκτίμηση ότι η Βρετανία και οι δυτικές χώρες βρίσκονται ουσιαστικά σε πόλεμο με τη Ρωσία εδώ και μία δεκαετία εξέφρασε ο πρίγκιπας Χάρι, προειδοποιώντας για τις απειλές που προκύπτουν από τις κυβερνοεπιθέσεις, την παραπληροφόρηση και τις επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Daily Telegraph, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά την τέταρτη επίσκεψή του στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο δούκας του Σάσεξ υποστήριξε ότι η απουσία συμβατικών στρατιωτικών επιθέσεων δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος.

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«Το γεγονός ότι δεν πετούν προς το μέρος μας drones, σφαίρες και πύραυλοι δεν σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο εδώ και μία δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χάρι έκανε επίσης λόγο για μια απειλή που, όπως είπε, παραμένει σταθερά παρούσα εδώ και 15 χρόνια, αναφερόμενος στις λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις. Βρετανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού προειδοποιούν όλο και συχνότερα για περιστατικά δολιοφθοράς και εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποδίδονται σε Ρώσους πράκτορες και αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των δυτικών κοινωνιών.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας κάλεσε τη Βρετανία και τους συμμάχους της να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η ήττα της Ρωσίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα επιχειρεί να προκαλέσει διχασμό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

EXCLUSIVE: Prince Harry has told The Telegraph he is ready to serve in the Armed Forces again, warning that the threat from Russia means “we should all be nervous”.



The Duke of Sussex spoke exclusively to the Ukraine: The Latest podcast during an unannounced visit to Lviv – his… pic.twitter.com/JQHTILMa4t — The Telegraph (@Telegraph) November 18, 2026

Η αναφορά στην αμερικανική κυβέρνηση

Στη συνέντευξή του, ο Χάρι αναφέρθηκε και στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην υποστήριξη που εκφράζει η αμερικανική κοινωνία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα η κυβέρνηση.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη στάση της αμερικανικής κοινωνίας απέναντι στη στήριξη της Ουκρανίας, η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υψηλή και ήταν πάντα, και στη στάση μιας συγκεκριμένης ομάδας ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας κυβέρνησης, που ενδεχομένως αντιμετώπιζε το ζήτημα διαφορετικά», δήλωσε.

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«Θα είμαι 100% εκεί για να υπηρετήσω τη χώρα μου»

Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, δήλωσε επίσης ότι θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον προέκυπτε τέτοια ανάγκη.

«Εάν υπάρξει ανάγκη, θα είμαι 100% εκεί για να υπηρετήσω τη χώρα μου, μαζί με τους συναδέλφους μου βετεράνους και το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό», ανέφερε.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στην Ουκρανία για να συναντήσει αθλητές που προετοιμάζονται για τους Αγώνες Invictus του 2027, τη διεθνή αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο ίδιος για τραυματισμένους και ασθενείς βετεράνους στρατιωτικούς. Η επόμενη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

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Ο Χάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και πραγματοποίησε το ταξίδι του στην Ουκρανία ως ιδιώτης.